Глушенков пожелал бразильцам "Зенита" победы на ЧМ-2026

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- Выиграют ли Сантос и Энрике ЧМ? Да, пусть победят, - сказал Глушенков "Спорт-Экспрессу"

Футболист петербургской команды признался, что будет рад успеху представителей сборной Бразилии на предстоящем турнире.Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. Предстоящий турнир станет историческим, поскольку впервые в финальной части примут участие 48 национальных сборных.