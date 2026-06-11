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Мексика
22:00
ЮАРНе начат

Глушенков пожелал бразильцам "Зенита" победы на ЧМ-2026

Игрок "Зенита" Максим Глушенков высказался о шансах своих одноклубников Луиса Энрике и Дугласа Сантоса на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Футболист петербургской команды признался, что будет рад успеху представителей сборной Бразилии на предстоящем турнире.

- Выиграют ли Сантос и Энрике ЧМ? Да, пусть победят, - сказал Глушенков "Спорт-Экспрессу".

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. Предстоящий турнир станет историческим, поскольку впервые в финальной части примут участие 48 национальных сборных.

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