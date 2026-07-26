"Отношение в последние полгода чуть задело". Чернов - о "Спартаке"

"Все было отлично. Последние полгода только не очень. Но там и травма была, и отношение поменялось. Потревожило ли это меня? Чуть задело, но не страшно.
Я однозначно вырос в "Спартаке" как игрок. В этом клубе совершенно другое давление. Для меня это был хороший опыт", - сказал Чернов.
Никита Чернов, выступающий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Спартака" в феврале 2022 года. Текущим летом 30-летний футболист покинул московский клуб и в качестве свободного агента подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов". В красно-белой футболке Чернов принял участие в 80 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.
Источник: "СЭ"