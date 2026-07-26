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"Отношение в последние полгода чуть задело". Чернов - о "Спартаке"

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов рассказал о периоде карьеры в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Все было отлично. Последние полгода только не очень. Но там и травма была, и отношение поменялось. Потревожило ли это меня? Чуть задело, но не страшно.

Я однозначно вырос в "Спартаке" как игрок. В этом клубе совершенно другое давление. Для меня это был хороший опыт", - сказал Чернов.

Никита Чернов, выступающий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Спартака" в феврале 2022 года. Текущим летом 30-летний футболист покинул московский клуб и в качестве свободного агента подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов". В красно-белой футболке Чернов принял участие в 80 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

Источник: "СЭ"

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