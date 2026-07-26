"Отношение в последние полгода чуть задело". Чернов - о "Спартаке"

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов рассказал о периоде карьеры в московском "Спартаке".

Фото: ФК "Спартак"

"Все было отлично. Последние полгода только не очень. Но там и травма была, и отношение поменялось. Потревожило ли это меня? Чуть задело, но не страшно.