Как сообщает Legalbet, стороны практически завершили переговоры, а сделка находится на финальной стадии. По данным источника, клуб из Калининграда заплатит за 22-летнего футболиста до 50 миллионов рублей.
Отмечается, что гарантированная часть трансфера составит 40 миллионов рублей. Ещё 10 миллионов нижегородцы смогут получить в качестве бонусов, если игрок проведёт не менее 15 матчей в следующем сезоне.
Кроме того, "Пари НН" сохранит за собой процент от возможной будущей продажи защитника.
Стало известно, сколько "Балтика" заплатит за защитника "Пари НН" - источник
Защитник "Пари НН" Максим Шнапцев в ближайшее время может стать игроком калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Пари НН"