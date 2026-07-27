Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
0 - 2 0 2
РоторЗавершен

"Им нужно это". Гришин призвал "Локомотив" совершить трансферы

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин ответил, какую позицию нужно усилить "Локомотиву".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Гришина, после ухода Воробьева клубу нужно приобрести форварда.

- "Локомотиву" после ухода Воробьёва нужно искать хорошего нападающего. Им нужно это [забивать голы] — вот и вся история, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что в летнее трансферное окно московский "Локомотив" объявил об уходе форварда Дмитрия Воробьёва в "Краснодар". Также московский клуб арендовал полузащитника Александра Коваленко у "Сочи" и подписал защитника Георгия Джикию.

В первом туре чемпионата России команда Михаила Галактионова на домашнем стадионе сыграла вничью с "Ахматом" 1:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится