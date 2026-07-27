По словам Гришина, после ухода Воробьева клубу нужно приобрести форварда.
- "Локомотиву" после ухода Воробьёва нужно искать хорошего нападающего. Им нужно это [забивать голы] — вот и вся история, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что в летнее трансферное окно московский "Локомотив" объявил об уходе форварда Дмитрия Воробьёва в "Краснодар". Также московский клуб арендовал полузащитника Александра Коваленко у "Сочи" и подписал защитника Георгия Джикию.
В первом туре чемпионата России команда Михаила Галактионова на домашнем стадионе сыграла вничью с "Ахматом" 1:1.
"Им нужно это". Гришин призвал "Локомотив" совершить трансферы
Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин ответил, какую позицию нужно усилить "Локомотиву".
Фото: ФК "Локомотив"