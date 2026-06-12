Натхо рассказал, почему решил завершить карьеру

- Мне нужно думать о семье, проводить время с ней, с детьми. Мое здоровье позволяло, да и я понимал, что смогу играть еще, но я предпочел закончить на хорошей ноте, - приводит слова Натхо "Чемпионат".
Футболист завершил карьеру в 38-летнем возрасте. Последним клубом хавбека стал сербский "Партизан", за который он выступал с 2019 года до мая нынешнего года.
За время карьеры Натхо успел поиграть в нескольких странах. В России полузащитник сначала защищал цвета "Рубина", куда перебрался в 2010 году из тель-авивского "Хапоэля". Позже он выступал за ПАОК, а в 2014 году стал игроком ЦСКА, за который играл до 2018 года. После ухода из московского клуба Натхо провёл сезон в "Олимпиакосе", а затем перебрался в Сербию.