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Экс-тренер "Спартака" может возглавить сборную Италии
Сегодня, 00:44
Паоло Ваноли рассматривается в числе претендентов на пост главного тренера сборной Италии.
Фото: ФК "Спартак"
По информации телеграм-канала "МЯЧ RU", Итальянская федерация футбола вышла на бывшего наставника "
Спартака
" после того, как не удалось договориться с Андреа Пирло.
Источник утверждает, что специалист входит в число кандидатов, однако говорить о его назначении пока преждевременно. Отмечается, что стороны уже находятся в контакте, но переговоры продолжаются.
Во главе "Спартака" Ваноли находился с конца 2021 года по май 2022-го. Под его руководством красно-белые стали обладателями Кубка России.
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Паоло Ваноли
Спартак
Сборная Италии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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