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Экс-тренер "Спартака" может возглавить сборную Италии

Паоло Ваноли рассматривается в числе претендентов на пост главного тренера сборной Италии.
Фото: ФК "Спартак"
По информации телеграм-канала "МЯЧ RU", Итальянская федерация футбола вышла на бывшего наставника "Спартака" после того, как не удалось договориться с Андреа Пирло.

Источник утверждает, что специалист входит в число кандидатов, однако говорить о его назначении пока преждевременно. Отмечается, что стороны уже находятся в контакте, но переговоры продолжаются.

Во главе "Спартака" Ваноли находился с конца 2021 года по май 2022-го. Под его руководством красно-белые стали обладателями Кубка России.

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