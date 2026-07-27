В английском футболе введут необычное правило из-за помощи вратарям

Английский футбол в новом сезоне протестирует изменение правил, направленное на борьбу с умышленными паузами во время матчей.

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Как пишет BBC Sport, эксперимент затронет ситуации, когда медицинская помощь требуется вратарю. Теперь, если судья остановит игру для вызова врачей к голкиперу, команда не сможет сразу продолжить встречу в полном составе. Главный тренер в течение десяти секунд должен сообщить резервному арбитру, какой полевой футболист временно покинет поле. После возобновления игры этот игрок проведёт за боковой линией одну минуту. Если решение не будет принято вовремя, временное удаление автоматически получит капитан команды.



Проверить работу нового правила планируют уже 1 августа. Его впервые применят в матче предварительного раунда Кубка английской лиги между "Транмир Роверс" и "Рочдейлом". Похожий эксперимент готовится провести и австралийская А-лига, однако там минутное удаление в подобных эпизодах всегда будет получать капитан.