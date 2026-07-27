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Губерниев высказался об эпизоде после матча "Рубина" и "Краснодара"

Дмитрий Губерниев подвёл итоги первого тура Российской Премьер-Лиги, выделив сразу несколько наиболее обсуждаемых тем.
Фото: ФК "Краснодар"
Комментатор положительно оценил игру "Спартака", отметил, что главными претендентами на высокие места остаются "Зенит" и "Краснодар", а также обратил внимание на скандальный инцидент после встречи в Казани.

- "Спартак" по движению молодцы. Понятно, что играли с дебютантом. Но заявка на борьбу с грандами хорошая. Понятно, что и "Зенит", и "Краснодар" будут бороться за самые высокие места. "Динамо" разочаровало. Но и, конечно, история в Казани, где неустановленное лицо кричало на арбитров. Интересно знать, найдут ли это неустановленное лицо. Лицо, поди, не простое, а золотое, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

После финального свистка матча "Рубин" - "Краснодар", завершившегося победой гостей со счётом 3:1, в официальном протоколе появилась запись об угрозах в адрес судейской бригады.

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