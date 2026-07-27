Губерниев высказался об эпизоде после матча "Рубина" и "Краснодара"

- "Спартак" по движению молодцы. Понятно, что играли с дебютантом. Но заявка на борьбу с грандами хорошая. Понятно, что и "Зенит", и "Краснодар" будут бороться за самые высокие места. "Динамо" разочаровало. Но и, конечно, история в Казани, где неустановленное лицо кричало на арбитров. Интересно знать, найдут ли это неустановленное лицо. Лицо, поди, не простое, а золотое, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
После финального свистка матча "Рубин" - "Краснодар", завершившегося победой гостей со счётом 3:1, в официальном протоколе появилась запись об угрозах в адрес судейской бригады.