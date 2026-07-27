Неймар самовольно покинул базу "Сантоса" - Globo

Будущее Неймара в "Сантосе" оказалось под вопросом после нового инцидента с участием нападающего.

Фото: Getty Images

По информации Globo, форвард самовольно покинул тренировочную базу команды и не принял участия в восстановительном занятии.



Источник утверждает, что на следующий день после ничьей с "Шапекоэнсе" (2:2) бразилец приехал на клубную базу, ненадолго задержался, выпил кофе, сделал фотографию, после чего уехал, не выйдя на тренировку вместе с партнёрами.



Сообщается, что причиной такого поведения мог стать конфликт, произошедший в перерыве матча с "Шапекоэнсе". По данным издания, Неймар вступил в перепалку с двумя одноклубниками.



Вероятность продления контракта Неймара с "Сантосом" сейчас оценивается как невысокая. Действующее соглашение 34-летнего форварда рассчитано до конца 2026 года.