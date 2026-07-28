ЦСКА близок к приобретению нападающего "Гезтепе" Жуана Силвы. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб практически согласовал с турецкой стороной трансфер 24-летнего бразильца за 15 млн евро.
По информации источника, футболист подпишет с армейцами контракт по схеме "4+1". При этом сумма трансфера будет выплачиваться "Гезтепе" частями в течение трех лет.
Отмечается, что окончательное соглашение между клубами пока не достигнуто, однако турецкая сторона не отклонила предложение ЦСКА, а переговоры находятся на продвинутой стадии.
В прошлом сезоне чемпионата Турции Жуан провел 32 матча, забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи, став лучшим бомбардиром "Гезтепе". Если сделка состоится, это станет одним из самых дорогостоящих трансферов ЦСКА за последние годы и серьезным усилением линии атаки команды.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
ЦСКА в шаге от трансфера лучшего бомбардира турецкого "Гезтепе"
По данным инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА близок к подписанию бразильского форварда Жуана Силвы, который в прошлом сезоне стал самым результативным игроком турецкого "Гезтепе".
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