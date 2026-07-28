Агент раскрыл планы Тикнизяна на фоне интереса из РПЛ

Защитник сборной Армении Наир Тикнизян пользуется спросом у российских и европейских клубов, однако сейчас сосредоточен на выступлении за "Црвену Звезду".

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"Скажу так: к Наиру всегда есть устойчивый интерес из РПЛ и из Европы. Но самое главное для Наира сейчас, что его команда пробилась в квалификацию Лиги чемпионов. Он хочет попасть в групповой этап турнира с "Црвеной", — заявил Клюев.