Агент раскрыл планы Тикнизяна на фоне интереса из РПЛ

"Скажу так: к Наиру всегда есть устойчивый интерес из РПЛ и из Европы. Но самое главное для Наира сейчас, что его команда пробилась в квалификацию Лиги чемпионов. Он хочет попасть в групповой этап турнира с "Црвеной", — заявил Клюев.
Тикнизян перешел в "Црвену Звезду" из "Локомотива" летом 2025 года и уже в первом сезоне помог команде оформить золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Сербии. За минувший сезон защитник провел 47 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал семь результативных передач.
Источник: "Матч ТВ"