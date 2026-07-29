Газинский ответил, намерен ли он становиться тренером

Экс-игрок сборной России Юрий Газинский ответил, намерен ли он становиться тренером.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Газинского, вскоре он пойдет получать тренерскую лицензию.

- Пока просто провожу время с семьей. В скором времени пойду отучиться на лицензию.
В будущем попробую себя в роли тренера. Если понравится, то продолжу заниматься этой деятельностью, - приводит слова Газинского Metaratings.

Юрий Газинский выступал за "Краснодар", московское "Торпедо", "Луч-Энергию", "Смену" и екатеринбургский "Урал", на его счету также 21 матч в составе национальной команды России и один забитый мяч. В 2025 году футболист объявил о завершении профессиональной карьеры. В июле экс-игроку сборной России исполнилось 37 лет.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится