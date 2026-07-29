Сокол рассказал, чего не хватило "Родине" в матче со "Спартаком"

- В первую очередь, мы психологически не так вышли, как будто были реально командой ещё из ФНЛ.
Но во втором тайме вроде взяли мяч под контроль, успокоили игру, но как будто не были готовы к заменам "Спартака". Ну и было видно, что мы ещё немного побаиваемся, но для первой игры сойдёт, - сказал Сокол в выпуске "Спартак Шоу".
По итогам сезона-2025/26 московская "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре чемпионата России команда Хуана Диаса на выезде уступила столичному "Спартаку" со счетом 0:3. Забитыми мячами отметились Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.
Во втором туре чемпионата страны "Родине" предстоит сыграть на домашнем стадионе с "Ростовом", который в первом туре уступил на выезде "Оренбургу" со счетом 1:2.