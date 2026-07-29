Бубнов заявил, что отговаривал Тюкавина от перехода в "Зенит"

- Разговаривал с Тюкавиным, это не просто там мои вымыслы… Один на один. Я ему объяснил, что тебе в "Зените" делать нечего. Тебе надо ещё один год, Шварц тебя хорошо знает, ты его хорошо знаешь.
Он тебе поможет. Потом здесь ты лидер. Я, например, не уверен, что ты сейчас в "Зенит" придёшь — и будешь там лидером, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Сообщалось, что петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно был намерен подписать форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина. По информации СМИ, петербуржцы предлагали бело-голубым за нападающего около 25 миллионов евро, но получили отказ. В руководстве московского клуба заявили, что вопрос о возможном переходе можно считать закрытым.
В минувшем сезоне Тюкавин провел за столичный клуб во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт 24-летнего нападающего с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.