Бубнов заявил, что отговаривал Тюкавина от перехода в "Зенит"

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о разговоре с Константином Тюкавиным.

Фото: ФК "Динамо"

- Разговаривал с Тюкавиным, это не просто там мои вымыслы… Один на один. Я ему объяснил, что тебе в "Зените" делать нечего. Тебе надо ещё один год, Шварц тебя хорошо знает, ты его хорошо знаешь.