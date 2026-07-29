"Точность передач и ударов хромает". Орлов рассказал, кто его расстроил в первом матче "Зенита" в РПЛ

Фото: ФК "Зенит"

"Меня в первом матче " Зенита " в РПЛ расстроил Глушенков. У него точность передач и ударов хромает.

Выход один на один с вратарем, первая минута… Он действует очень примитивно: он просто левой ногой бьет и попадает в ногу вратарю. Слушай, ну столько в футболе приемов! Можно и подкинуть ногой мяч, и обвести, и всё что угодно можно сделать. Хитрости Глушенкову не хватает. Концентрации ему не хватает при принятии решений. Но это в процессе тренировок", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".В первом туре Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 петербургский "Зенит" встречался на выезде с тольяттинским "Акроном". Игра проходила 25 июля на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0. Нападающий Максим Глушенков вышел в стартовом составе сине-бело-голубых и был заменен в перерыве встречи. В первом тайме 10-й номер отметился результативной передачей.В рамках второго тура чемпионата России команда Сергея Семака сыграет в гостях против "Оренбурга".