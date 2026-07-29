"Одно и то же, постоянные конфликты". Бубнов отказался разбирать игру "Балтики"

"Балтику" я отказываюсь разбирать, комментировать, потому что одно и то же. Постоянные конфликты. Сейчас ему в спину выстрелили, завтра ему в голову выстрелят.
Конфликты с руководством, то он уйдет, то будет контракт заключать. Сейчас уже договорился до того, что Измайлов говорит: "Ну, не обращайте на него внимания". Поэтому вы обсуждайте, а я о ЦСКА буду говорить", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Матч между ЦСКА и "Балтикой" открыл новый сезон Российской Премьер-Лиги. Игра проходила 24 июля на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершился волевой победой хозяев поля - 2:1. Гости открыли счет уже на 35-й секунде встерчи, однако не смогли удержать победу.
По окончании поединка главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев заявил, что если клуб продаст вратаря Максима Бориско, это будет выстрелом себе в голову. Позднее генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов, комментируя высказывание Талалаева, сказал, что тренер слишком эмоционален и не стоит обращать на эти слова внимания.