Желудков: Кисляк и Батраков не готовы к Европе, играют на первенство детского сада

Бывший игрок сборной СССР Юрий Желудков высказался о Матвее Кисляке и Алексее Батракове.

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"Кисляка и Батракова сватают в Европу, однако там они играть не будут, не готовы. А здесь они красавцы. Просто мы нигде не играем, а в Европе это всё быстро закончится.