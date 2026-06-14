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Желудков: Кисляк и Батраков не готовы к Европе, играют на первенство детского сада

Бывший игрок сборной СССР Юрий Желудков высказался о Матвее Кисляке и Алексее Батракове.
Фото: "Чемпионат"
Юрий Желудков заявил, что Алексей Батраков и Матвей Кисляк не готовы играть в европейских клубах.

"Кисляка и Батракова сватают в Европу, однако там они играть не будут, не готовы. А здесь они красавцы. Просто мы нигде не играем, а в Европе это всё быстро закончится.
Сафонов два года ждал и подсидел Доннарумму. Но "ПСЖ" - серьёзная команда. Наши играют на первенство детского сада Это разные вещи. Кисляк с Батраковым - шкеты ещё", - сказал Желудков "Чемпионату".

Алексей Батраков является выпускником академии "Локомотива". В прошедшем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

Матвей Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с начала января 2024 года. На счету полузащитника 42 матча, 8 голов и 8 голевых передач в сезоне-2025/2026 за "армейцев".

Ранее в СМИ сообщалось, что в российских футболистах заинтересованы европейские клубы.

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