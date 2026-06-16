Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Саудовская Аравия
1 - 1 1 1
УругвайЗавершен
Иран
2 - 2 2 2
Новая ЗеландияЗавершен
Франция
22:00
СенегалНе начат

"МЛ Витебск" объявил об отставке Адиева

Магомед Адиев больше не работает с основной командой "МЛ Витебск". Белорусский клуб объявил об отстранении российского специалиста, не уточнив причины принятого решения.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Аналогичные меры применены и к помощнику главного тренера Филиппу Соколинскому. До дальнейших распоряжений подготовкой команды будет руководить капитан Сергей Баланович, получивший статус исполняющего обязанности наставника.

Адиев перебрался в "МЛ Витебск" лишь в конце апреля после ухода из "Крыльев Советов". За это время команда под его руководством провела семь официальных матчей, в которых одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится