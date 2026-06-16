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В "Реале" сообщили решение по Рюдигеру

Мадридский "Реал" объявил о продлении контракта с защитником Антонио Рюдигером. О новом соглашении с немецким футболистом сообщила пресс-служба клуба.
Фото: Getty Images
Стороны договорились о продолжении сотрудничества до завершения сезона-2026/27. Таким образом, опытный защитник останется в составе "сливочных" ещё как минимум на один год.

Рюдигер выступает за мадридцев с лета 2022 года, когда перебрался в Испанию на правах свободного агента после ухода из "Челси".

В минувшем розыгрыше Ла Лиги 33-летний футболист провёл 18 матчей и отметился одним забитым мячом.

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