В "Реале" сообщили решение по Рюдигеру

Мадридский "Реал" объявил о продлении контракта с защитником Антонио Рюдигером. О новом соглашении с немецким футболистом сообщила пресс-служба клуба.

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Стороны договорились о продолжении сотрудничества до завершения сезона-2026/27. Таким образом, опытный защитник останется в составе "сливочных" ещё как минимум на один год.



Рюдигер выступает за мадридцев с лета 2022 года, когда перебрался в Испанию на правах свободного агента после ухода из "Челси".



В минувшем розыгрыше Ла Лиги 33-летний футболист провёл 18 матчей и отметился одним забитым мячом.