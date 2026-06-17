Галактионов рассказал, какую позицию "Локомотив" может усилить летом

- Это вопрос не требования, а жизненной ситуации. Но к нам добавился Вадим Раков. Он проходит процесс восстановления после тяжелой травмы, но уже с первых дней начнет тренироваться в общей группе.
Спортивный отдел и руководство клуба рассматривают варианты и на эту позицию, - приводит слова Галактионова "СЭ".
Ранее стало известно, что форвард московского "Локомотива" Николай Комличенко получил травму колена. В прошлом сезоне он отметился десятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 36 встречах во всех турнирах. Также в расположение клуба вернулся Вадим Раков, выступавший в прошлом сезона на правах аренды за самарские "Крылья Советов".
В СМИ появилась информация, что в форварде красно-зеленых Дмитрии Воробьеве заинтересован московский "Спартак" - сообщалось, что трансфер может случиться этим летом. Нападающий заявил, что обсуждает с "Локомотивом" продление контракта, а остальная информация не соответствует действительности.