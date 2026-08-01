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Латышонок и Расулов выйдут в стартовых составах "Балтики" и "Динамо" во 2-м туре РПЛ

"Балтика" и московское "Динамо" опубликовали стартовые составы на игру.

Сегодня, 1 августа, "Балтика" и московское "Динамо" сыграют во втором туре Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по Москве.

В первом туре калининградская команда уступила на выезде столичному ЦСКА со счетом 1:2. Подопечные Сандро Шварца в стартовом матче чемпионата не сумели дома обыграть "Крылья Советов" (0:0).

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