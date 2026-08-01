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Булыкин: Евсеев - недооцененный тренер, рад за него и за "Динамо" Мх

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info высказался о победе махачкалинского "Динамо" в матче 2-го тура РПЛ против "Локомотива".
Фото: ФК "Динамо" Мх
Встреча проходила в Каспийске и завершилась со счётом 2:1.

- Очень рад за Вадима, он мой товарищ и хороший тренер, прежде всего. Мне кажется, он многими недооценен. Надеюсь, что в этом сезоне он покажет себя и свой уровень, и попробует затащить "Динамо" в десятку по итогам сезона. Там сейчас собралась хорошая команда, главное, чтобы не было травм. Наверное, никто не ожидал, что "Динамо" Мх будет лидером таблицы во втором туре. Пусть так будет и дальше (смеется), - отметил Булыкин.

В 3-м туре чемпионата России железнодорожники примут "Акрон" 8 августа, махачкалинцы днем позже сыграют на выезде с московским "Динамо".

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