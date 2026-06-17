Песьяков отреагировал на слухи об интересе со стороны "Зенита"

- Вполне могу себе допустить. Слышал из одного источника, что такой интерес был. Сейчас, если можно так сказать, опытный третий вратарь — это модная штука. Но слухи слухами и остались, - приводит слова Песьякова "Чемпионат".
В сезоне-2025/26 Сергей Песьяков провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 30 матчей, пропустил 49 мячей и сохранил ворота "сухими" в 6 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего голкипера в 200 тысяч евро, его контракт с самарцами истекает летом следующего года.
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" заинтересован в подписании Песьякова. Напомним, что ранее голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.