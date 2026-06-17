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Шварц - о возвращении в Москву: слезы потекли

Главный тренер московского "Динамо" поделился эмоциями от возвращения в Россию.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Шварца, он благодарен за теплый прием и тронут до слез.

- Хочу сказать несколько слов. Невероятно быть здесь снова. Так много людей пришло в аэропорт. Я благодарен. Хочу поблагодарить всех вас.
Обычно я плачу в последний день, но сегодня слёзы потекли в первый день, - цитирует Шварца "Чемпионат".

Сегодня, 17 июня, Сандро Шварц прилетел в Москву - напомним, что ранее немецкого специалиста назначили на пост главного тренера столичного "Динамо". Он работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России, а также доходили до финала Кубка страны.

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