Шварц - о возвращении в Москву: слезы потекли

- Хочу сказать несколько слов. Невероятно быть здесь снова. Так много людей пришло в аэропорт. Я благодарен. Хочу поблагодарить всех вас.
Обычно я плачу в последний день, но сегодня слёзы потекли в первый день, - цитирует Шварца "Чемпионат".
Сегодня, 17 июня, Сандро Шварц прилетел в Москву - напомним, что ранее немецкого специалиста назначили на пост главного тренера столичного "Динамо". Он работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России, а также доходили до финала Кубка страны.