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"Спартак" вновь отклонил предложение по Барко - источник

Будущее Эсекьеля Барко в "Спартаке" остаётся предметом обсуждения в Аргентине.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает Ole, интерес к полузащитнику красно-белых сохраняет "Индепендьенте".

По информации источника, аргентинский клуб предложил москвичам около двух миллионов евро за половину прав на 27-летнего футболиста. Однако руководство "Спартака" не устроили такие условия, и предложение было отклонено.

В прошедшем чемпионате России Барко был одним из ключевых игроков команды. В 29 матчах Премьер-лиги аргентинец записал на свой счёт восемь голов и семь результативных передач.

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