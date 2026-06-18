Как сообщает Ole, интерес к полузащитнику красно-белых сохраняет "Индепендьенте".
По информации источника, аргентинский клуб предложил москвичам около двух миллионов евро за половину прав на 27-летнего футболиста. Однако руководство "Спартака" не устроили такие условия, и предложение было отклонено.
В прошедшем чемпионате России Барко был одним из ключевых игроков команды. В 29 матчах Премьер-лиги аргентинец записал на свой счёт восемь голов и семь результативных передач.
"Спартак" вновь отклонил предложение по Барко - источник
Будущее Эсекьеля Барко в "Спартаке" остаётся предметом обсуждения в Аргентине.
Фото: ФК "Спартак"