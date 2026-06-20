По информации источника, Николай Рассказов будет зарабатывать в "Крыльях Советов" по новому контракту 4 миллиона рублей в месяц. Ранее другие источники сообщали, что футболист будет получать около 3,5 миллионов рублей.
Ранее самарцы объявили о продлении контракта с Рассказовым до лета 2028 года. В минувшем сезоне защитник вышел на поле в 36 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи. Рыночная стоимость 28-летнего защитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллионов евро.
Источник: "CЭ".
Стало известно, сколько будет зарабатывать Рассказов в "Крыльях" по новому контракту - источник
Стала известна зарплата Николая Рассказова в "Крыльях Советов" по новому контракту.
Фото: ФК "Крылья Советов"