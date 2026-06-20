Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Шотландия
0 - 1 0 1
МароккоЗавершен
Бразилия
3 - 0 3 0
ГаитиЗавершен
Турция
0 - 1 0 1
ПарагвайЗавершен
Нидерланды
20:00
ШвецияНе начат
Германия
23:00
Кот-д`ИвуарНе начат

Акинфеев рассказал, как проходит его восстановление после травмы

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о восстановлении после травмы.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Акинфеева, восстановление затянулось, на данный момент нет понимания, будет ли он готов к сезону.

- У меня всё хорошо. Восстановление затянулось. Бывает, всё проходит быстро, а бывает — что есть нюансы.

Сейчас понимания, буду ли я готов к сезону, быть не должно. Торопиться нет необходимости, хотя хочется вернуться как можно раньше, - цитирует Акинфеева "Чемпионат".

Напомним, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил повреждение в конце сезона-2025/26. Всего он вышел на поле в минувшем сезоне в 21 матче во всех турнирах, пропустил 23 мяча и сохранил ворота "сухими" в 4 встречах. Контракт 40-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года.

По итогам минувшего сезона красно-синие заняли пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 балл в 30 встречах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится