Акинфеев рассказал, как проходит его восстановление после травмы

- У меня всё хорошо. Восстановление затянулось. Бывает, всё проходит быстро, а бывает — что есть нюансы.
Сейчас понимания, буду ли я готов к сезону, быть не должно. Торопиться нет необходимости, хотя хочется вернуться как можно раньше, - цитирует Акинфеева "Чемпионат".
Напомним, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил повреждение в конце сезона-2025/26. Всего он вышел на поле в минувшем сезоне в 21 матче во всех турнирах, пропустил 23 мяча и сохранил ворота "сухими" в 4 встречах. Контракт 40-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года.
По итогам минувшего сезона красно-синие заняли пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 балл в 30 встречах.