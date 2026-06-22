Легионер "Крыльев" - об адаптации: мне казалось, что русские немного холодные

Защитник "Крыльев Советов" Томас Гальдамес высказался об адаптации в России.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Переезд в Россию стал важным шагом в моей карьере. Самара и этот клуб навсегда останутся в моём сердце — и в футбольном плане, и для семьи. Моя жена и дети чувствуют себя здесь комфортно, и с каждым годом мне всё больше нравится этот город, - цитирует Гальдамеса "Советский спорт"

По словам Гальдамеса, его хорошо приняли в Самаре, но вначале русские казались ему холодными.- Поселиться в Самаре было несложно: с первого дня меня приняли как своего, и я сразу почувствовал себя как дома. Сначала мне казалось странным, что русские люди кажутся немного холодными — ведь я люблю постоянно шутить и смеяться, но теперь всё в порядке.Томас Гальдамес перешел в самарские "Крылья Советов" из аргентинского "Годой Крус" в августе 2024 года за 650 тысяч евро и заключил с волжанами контракт до лета 2027 года. Всего защитник провел за российский клуб во всех турнирах 43 матча и записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач. Рыночная стоимость 27-летнего чилийца оценивается порталом Transfermarkt в 1 миллион евро. На его счету 4 матча за национальную команду Чили.По итогам сезона-2025/26 самарцы заняли 11 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в свой актив 32 очка в 30 встречах.