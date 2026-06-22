Форвард ЦСКА - о настрое команды: все хотят исправить ситуацию прошлого сезона

- У всех хорошее ощущение, настроение, все мотивированы исправить ситуацию, которая у нас была в прошлом году.
Поэтому вопрос о нашем настрое риторический. Тут даже не о чем говорить, все настроены на высшие результаты, - приводит слова Мусаева "РИА Новости".
Напомним, что по итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко в 30 встречах. Красно-синие отстали от московского "Локомотива", расположившегося на третьей строчке, на два балла. Также "армейцы" дошли до финала Пути регионов Кубка России, где уступили московскому "Спартаку" со счетом 0:1.
Главным тренером ЦСКА по окончании сезона-2025/26 стал Дмитрий Игдисамов - ранее он возглавлял молодежную команду красно-синих, а весной вошел в тренерский штаб основной команды при Фабио Челестини.