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Защитник ЦСКА: наша главная задача на сезон - титул чемпионата России

Защитник ЦСКА Жоао Виктор обозначил цель команды на сезон-2026/27.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Виктора, цель ЦСКА на предстоящий сезон - завоевание чемпионства в РПЛ.

- Наша главная задача на сезон — титул чемпионата России. Это главный трофей, к которому мы все стремимся.

ЦСКА давно не завоёвывал чемпионство, но во всех турнирах всегда стремится побеждать, - приводит слова Виктора "Чемпионат".

Напомним, что по итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко в 30 встречах. Красно-синие отстали от московского "Локомотива", расположившегося на третьей строчке, на два балла. Также "армейцы" дошли до финала Пути регионов Кубка России, где уступили московскому "Спартаку" со счетом 0:1.

Главным тренером ЦСКА по окончании сезона-2025/26 стал Дмитрий Игдисамов - ранее он возглавлял молодежную команду красно-синих, а весной вошел в тренерский штаб основной команды при Фабио Челестини.

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