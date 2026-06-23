Как пишет "Евро-Футбол.Ру", руководство красно-белых готово обсуждать продажу костариканского нападающего, если потенциальный покупатель предложит не менее 13 миллионов евро.
По информации источника, интерес к Угальде сохраняется не только со стороны мексиканского "Монтеррея". За ситуацией вокруг форварда также следят несколько европейских клубов.
Угальде перебрался в "Спартак" из нидерландского "Твенте", а его действующее соглашение с московской командой рассчитано до лета 2028 года.
Стало известно, за какую сумму "Спартак" готов продать Угальде
Московский "Спартак" не исключает расставания с Манфредом Угальде в летнее трансферное окно. При этом клуб намерен получить за форварда сумму не ниже той, что была потрачена на его приобретение.
Фото: ФК "Спартак"