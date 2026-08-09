Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Динамо
14:30
Динамо МхНе начат
Зенит
17:00
РодинаНе начат
Спартак
20:00
КраснодарНе начат
Рубин
20:30
ОренбургНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Спартак КостромаЗавершен
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
18:30
ЧелябинскНе начат
Велес
19:00
ЛенинградецНе начат

"Балтика" одержала первую "сухую" победу в этом сезоне, обыграв "Крылья" в гостях

"Балтика" переиграла "Крылья Советов" в 3-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Крылья Советов"
Защитник Элдар Чивич открыл счет уже на третьей минуте встречи. На 81-й минуте форвард Брайан Хиль установил окончательный счет на табло в Самаре.

Таким образом калининградцы впервые в этом сезоне РПЛ сыграли на ноль.

Чемпионат России

3 тур

Голы: Чивич, 3, Хиль, 81.

"Крылья Советов": Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Рассказов (Фернандес, 84), Бабкин, Баньяц (Крамарич, 46), Витюгов (Макаров, 63), Костанца, Рахманович (Чинеду, 63), Олейников (Шитов, 84).

"Балтика": Латышонок, Бевеев, Варатынов, Гассама, Чивич (Муфи, 54), Андерсон, Мурид, Мендель (Беликов, 70), Титков (Поспелов, 70), М. Петров (Шильцов, 88), Оффор (Хиль, 54).

Предупреждения: Макаров, 65.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится