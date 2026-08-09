"Балтика" одержала первую "сухую" победу в этом сезоне, обыграв "Крылья" в гостях

"Балтика" переиграла "Крылья Советов" в 3-м туре РПЛ (2:0).

Фото: ФК "Крылья Советов"

Защитник Элдар Чивич открыл счет уже на третьей минуте встречи. На 81-й минуте форвард Брайан Хиль установил окончательный счет на табло в Самаре.



Таким образом калининградцы впервые в этом сезоне РПЛ сыграли на ноль.



Чемпионат России



3 тур



Голы: Чивич, 3, Хиль, 81.



"Крылья Советов": Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Рассказов (Фернандес, 84), Бабкин, Баньяц (Крамарич, 46), Витюгов (Макаров, 63), Костанца, Рахманович (Чинеду, 63), Олейников (Шитов, 84).



"Балтика": Латышонок, Бевеев, Варатынов, Гассама, Чивич (Муфи, 54), Андерсон, Мурид, Мендель (Беликов, 70), Титков (Поспелов, 70), М. Петров (Шильцов, 88), Оффор (Хиль, 54).



Предупреждения: Макаров, 65.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Крылья Советов