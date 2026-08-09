Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Динамо
14:30
Динамо МхНе начат
Зенит
17:00
РодинаНе начат
Спартак
20:00
КраснодарНе начат
Рубин
20:30
ОренбургНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Спартак КостромаЗавершен
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
18:30
ЧелябинскНе начат
Велес
19:00
ЛенинградецНе начат

Грулев оформил хет-трик в составе "Нижнего Новгорода" за 20 минут

Нападающий трижды отличился в первой половине матча против "Нефтехимика".
Фото: ФК "Нижний Новгород"
В эти минуты завершается первая половина матча 5-го тура Первой лиги, в котором "Нижний Новгород" принимает на своем поле "Нефтехимик". Игра проходит на стадионе "Совкомбанк Арена", на данный момент счет 3:0 в пользу хозяев.

Все три забитых мяча записал на свой счет крайний фланговый нападающий нижегородской команды Вячеслав Грулев, отличившийся на 6-й, 9-й и 21-й минутах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится