В эти минуты завершается первая половина матча 5-го тура Первой лиги, в котором "Нижний Новгород" принимает на своем поле "Нефтехимик". Игра проходит на стадионе "Совкомбанк Арена", на данный момент счет 3:0 в пользу хозяев.
Все три забитых мяча записал на свой счет крайний фланговый нападающий нижегородской команды Вячеслав Грулев, отличившийся на 6-й, 9-й и 21-й минутах.
Грулев оформил хет-трик в составе "Нижнего Новгорода" за 20 минут
Нападающий трижды отличился в первой половине матча против "Нефтехимика".
Фото: ФК "Нижний Новгород"