Грулев оформил хет-трик в составе "Нижнего Новгорода" за 20 минут

Нападающий трижды отличился в первой половине матча против "Нефтехимика".

Фото: ФК "Нижний Новгород"

В эти минуты завершается первая половина матча 5-го тура Первой лиги, в котором "Нижний Новгород" принимает на своем поле "Нефтехимик". Игра проходит на стадионе "Совкомбанк Арена", на данный момент счет 3:0 в пользу хозяев.



Все три забитых мяча записал на свой счет крайний фланговый нападающий нижегородской команды Вячеслав Грулев, отличившийся на 6-й, 9-й и 21-й минутах.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Нефтехимик