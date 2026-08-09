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Сафонов с первых минут начнет матч "ПСЖ" против "МЮ". В прошлой игре его заменили в перерыве

Российский голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе "ПСЖ" на товарищескую игру.

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" опубликовала стартовый состав на товарищеский матч против "Манчестер Юнайтед". Российский вратарь Матвей Сафонов начнет игру в стартовом составе парижской команды.

Напомним, в прошлом контрольном поединке Сафонов пропустил два мяча в первом тайме от "Мальорки" (0:3) и был заменен в перерыве на голкипера Люку Шевалье.

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