Обухов высказался о слухах вокруг перехода Тюкавина в "Зенит"

- Надо понимать, чего хочет сам Тюкавин. "Динамо" ставит задачу бороться за первое место. В "Зените" Тюкавин получит больше денег, но не знаю, важен ли ему этот фактор, - приводит слова Обухова "РБ Спорт".
В минувшем сезоне форвард "Динамо" провёл 31 матч в РПЛ и Кубке России, записав на свой счёт 13 голов и шесть ассистов на партнёров. По итогам чемпионата бело-голубые финишировали на седьмом месте, тогда как "Зенит" стал победителем Премьер-лиги.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего нападающего составляет 17 млн евро.