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Обухов высказался о слухах вокруг перехода Тюкавина в "Зенит"

Бывший нападающий "Спартака" Владимир Обухов поделился мнением о возможном переходе Константина Тюкавина в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
Экс-игрок считает, что ключевым фактором станет не финансовая сторона, а желание самого футболиста.

- Надо понимать, чего хочет сам Тюкавин. "Динамо" ставит задачу бороться за первое место. В "Зените" Тюкавин получит больше денег, но не знаю, важен ли ему этот фактор, - приводит слова Обухова "РБ Спорт".

В минувшем сезоне форвард "Динамо" провёл 31 матч в РПЛ и Кубке России, записав на свой счёт 13 голов и шесть ассистов на партнёров. По итогам чемпионата бело-голубые финишировали на седьмом месте, тогда как "Зенит" стал победителем Премьер-лиги.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего нападающего составляет 17 млн евро.

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