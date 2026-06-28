Стало известно, сколько Аугусто будет получать в "Зените" - Карпов

Как пишет инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, бразильский форвард уже на следующей неделе должен прибыть в Санкт-Петербург, чтобы завершить оформление трансфера.
По информации источника, после прохождения медицинского обследования 22-летний нападающий подпишет с петербургским клубом контракт сроком на пять лет. За новую команду он будет выступать под девятым игровым номером.
Карпов утверждает, что общая стоимость сделки составит 20 млн евро. Из них 15 млн евро "Зенит" перечислит сразу, ещё 5 млн евро предусмотрены в виде бонусных выплат. Зарплата футболиста превысит 2 млн евро за сезон.
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Переход Фелипе Аугусто в "Зенит" вышел на финишную прямую.
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