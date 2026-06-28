Канчельскис назвал главную причину перехода Сперцяна в "Аль-Ахли"

Андрей Канчельскис считает, что главным фактором в решении Эдуарда Сперцяна продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии стали финансовые условия.



Фото: ФК "Краснодар"

- Это его желание и решение. Думаю, большую роль играет финансовая составляющая. В Европе он бы таких денег не получал. В любом случае, желаю ему удачи и завоевания новых трофеев, - приводит слова эксперта "Спорт-Экспресс"

Экс-игрок отметил, что в европейских клубах полузащитник вряд ли смог бы рассчитывать на аналогичный уровень дохода.Ранее стало известно, что воспитанник "Краснодара" продолжит карьеру в "Аль-Ахли". По данным СМИ, российский клуб получит за трансфер хавбека 25 млн евро. За основную команду "быков" Сперцян провёл 185 матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 50 голевых передач. В 2025 году он помог "Краснодару" впервые стать чемпионом России.