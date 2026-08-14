Батраков открыл счет в матче с "Оренбургом" - команды сыграли меньше 5 минут

Локомотив " открыл счет в матче 4 тура РПЛ с "Оренбургом".

Фото: ФК "Локомотив"

На 3-й минуте матча футболисты "Оренбурга" ошиблись в передаче на своей половине поля - Александр Сильянов перевел мяч на Алексея Батракова. Полузащитник поразил ворота хозяев дальним ударом из-за пределов штрафной.



В текущем сезоне полузащитник красно-зеленых вышел на поле в 4 матчах чемпионата России и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.