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Батраков открыл счет в матче с "Оренбургом" - команды сыграли меньше 5 минут

"Локомотив" открыл счет в матче 4 тура РПЛ с "Оренбургом".
Фото: ФК "Локомотив"
На 3-й минуте матча футболисты "Оренбурга" ошиблись в передаче на своей половине поля - Александр Сильянов перевел мяч на Алексея Батракова. Полузащитник поразил ворота хозяев дальним ударом из-за пределов штрафной.

В текущем сезоне полузащитник красно-зеленых вышел на поле в 4 матчах чемпионата России и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

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