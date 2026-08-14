По информации источника, полузащитник "Рубина" Никола Чумич продолжит карьеру в "Партизане". Сербский клуб не будет платить за футболиста, но казанцы получат денежную компенсацию после определенного количества игр хавбека за новую команду.
Чумич перешел в "Рубин" из сербской "Войводины" осенью 2023 года за 1,5 миллионов евро. Во второй половине прошлого сезона он выступал на правах аренды за испанскую "Сарагосу". Всего полузащитник провел за казанцев во всех турнирах 54 матча и записал на свой счет три забитых мяча и пять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 800 тысяч евро.
Источник: "СЭ".
Футболист "Рубина" переходит в сербский клуб - "СЭ"
Полузащитник "Рубина" в ближайшее время покинет клуб.
Фото: ФК "Рубин"