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Галактионов объяснил отсутствие Карпукаса в заявке на матч с "Оренбургом"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов объяснил, почему Артем Карпукас пропускает матч с "Оренбургом".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Галактионова, Карпукас пропускает матч по медицинским показаниям.

- Карпукас пропускает матч по медицинским показаниям. Мы готовимся к матчу.

Его надо выиграть. Только на это настрой. В начале сезона мы недобрали очков. Нужно не терять веру в себя, веру в команду, - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 14 августа, московский "Локомотив" сыграет на выезде с "Оренбургом" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени. Полузащитник красно-зеленых Артем Карпукас не попал в заявку "железнодорожников" на эту встречу.

Ранее сообщалось, что Карпукас в ближайшее время перейдет в петербургский "Зенит" за 6 миллионов евро. Полузащитник не продлил контракт с "Локомотивом", который истекает по окончании текущего сезона.

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