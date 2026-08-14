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Оздоев: если бы я был руководителем "Спартака", то вернул бы Дзюбу

Экс-игрок сборной России Магомед Оздоев высказался о будущем Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Оздоева, он вернул бы в "Спартак" Артема Дзюбу, если бы был руководителем красно-белых.

- В какой команде хотел бы его видеть? Артем же воспитанник "Спартака". Думаю, ему было бы приятно вернуться.
Если бы был руководителем "Спартака", то вернул бы Дзюбу. Это была бы красивая история, - приводит слова Оздоева Sport24.

Напомним, что Артем Дзюба с сентября 2024 года выступал за "Акрон", он покинул клуб по окончании сезона-2025/26 и на данный момент является свободным агентом. Ранее нападающий заявил, что хотел бы вернуться в "Спартак" и завершить карьеру в московском клубе - Дзюба является воспитанником красно-белых.

Дзюба - лучший бомбардир в истории чемпионатов России, национальной команды России и тольяттинского "Акрона".

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