Оздоев: если бы я был руководителем "Спартака", то вернул бы Дзюбу

- В какой команде хотел бы его видеть? Артем же воспитанник "Спартака". Думаю, ему было бы приятно вернуться.
Если бы был руководителем "Спартака", то вернул бы Дзюбу. Это была бы красивая история, - приводит слова Оздоева Sport24.
Напомним, что Артем Дзюба с сентября 2024 года выступал за "Акрон", он покинул клуб по окончании сезона-2025/26 и на данный момент является свободным агентом. Ранее нападающий заявил, что хотел бы вернуться в "Спартак" и завершить карьеру в московском клубе - Дзюба является воспитанником красно-белых.
Дзюба - лучший бомбардир в истории чемпионатов России, национальной команды России и тольяттинского "Акрона".