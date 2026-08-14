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Представители Батракова готовы отказаться от крупной суммы ради перехода в "Галатасарай" - источник

Алексей Батраков заинтересован в переходе из "Локомотива" в "Галатасарай" и готов пойти на финансовые уступки ради осуществления трансфера.
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По данным источника, соглашение полузащитника предусматривает получение его стороной определённого процента от суммы продажи. При стоимости сделки в 20 млн евро речь идёт о 4 млн, тогда как при 25 млн выплата возрастает до 7,5 млн.

Однако Батраков и его представители готовы пожертвовать разницей в 3,5 млн евро в пользу "Локомотива". Такой шаг должен помочь железнодорожникам договориться с "Галатасараем". Если москвичи примут предложение в размере 25 млн евро, клуб сможет получить 21 млн.

Ранее появилась информация, что Батраков уже согласовал условия личного контракта с "Галатасараем".

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