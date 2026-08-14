18-летний Касаджиков повторил редкое достижение Мамаева и Ишкова

18-летний вингер "Оренбурга" Андрей Касаджиков отметился редким достижением в матче четвёртого тура РПЛ против " Локомотива ".

Фото: ФК "Оренбург"

Футболист стал всего третьим игроком в истории чемпионата России, исполнившим пенальти в таком возрасте, сообщает Opta Sports.



Касаджиков начал встречу на скамейке и появился на поле во втором тайме. Уже через несколько минут полузащитник сравнял счёт, однако вскоре мог оформить дубль: на 69-й минуте он подошёл к 11-метровой отметке, но реализовать пенальти не сумел. Матч завершился вничью - 1:1.



Ранее пенальти в 18-летнем возрасте в РПЛ били Павел Мамаев в 2006 году и Илья Ишков в 2023-м. Из этой тройки реализовать 11-метровый удалось только Мамаеву.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Локомотив