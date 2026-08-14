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18-летний Касаджиков повторил редкое достижение Мамаева и Ишкова

18-летний вингер "Оренбурга" Андрей Касаджиков отметился редким достижением в матче четвёртого тура РПЛ против "Локомотива".
Фото: ФК "Оренбург"
Футболист стал всего третьим игроком в истории чемпионата России, исполнившим пенальти в таком возрасте, сообщает Opta Sports.

Касаджиков начал встречу на скамейке и появился на поле во втором тайме. Уже через несколько минут полузащитник сравнял счёт, однако вскоре мог оформить дубль: на 69-й минуте он подошёл к 11-метровой отметке, но реализовать пенальти не сумел. Матч завершился вничью - 1:1.

Ранее пенальти в 18-летнем возрасте в РПЛ били Павел Мамаев в 2006 году и Илья Ишков в 2023-м. Из этой тройки реализовать 11-метровый удалось только Мамаеву.

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