ЦСКА не смог обыграть "Шинник" в товарищеском матче

Счет в матче открыл форвард "армейцев" Артем Шуманский, реализовав пенальти. Голом за ярославский клуб отличился защитник Артур Черный.
Товарищеские матчи
Голы: Шуманский, 50 (пен) - Черный, 52.
Нереализованный пенальти: Мусаев, 4.
ЦСКА: Бесаев, Ди Лусиано (Тверитнев, 20), Лукин, Данилов, Бадмаев, Бандикян, Пасичник, Попович, Козлов, Фиров, Мусаев.
2 тайм: Баровский, Абдулкадыров, Жоао Виктор, Матеус Рейс, Филюшин, Пономарчук, Глебов, Алвес, Шуманский, Кармо, Тарасенко.
"Шинник": Митров, Котин (Игрок на просмотре, 19), Карпов, Косогоров, Валиахметов (Мартовой, 44), Ланин, Голубев, Антонов, Самойлов, Порохов, Миронов.
Предупреждения: Голубев, 35, Валиахметов, 42, Глебов, 65.