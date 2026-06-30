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ШинникЗавершен

ЦСКА не смог обыграть "Шинник" в товарищеском матче

Товарищеский матч ЦСКА и "Шинника" завершился ничьей со счетом 1:1.
Фото: ФК ЦСКА
Счет в матче открыл форвард "армейцев" Артем Шуманский, реализовав пенальти. Голом за ярославский клуб отличился защитник Артур Черный.

Товарищеские матчи

Голы: Шуманский, 50 (пен) - Черный, 52.

Нереализованный пенальти: Мусаев, 4.

ЦСКА: Бесаев, Ди Лусиано (Тверитнев, 20), Лукин, Данилов, Бадмаев, Бандикян, Пасичник, Попович, Козлов, Фиров, Мусаев.

2 тайм: Баровский, Абдулкадыров, Жоао Виктор, Матеус Рейс, Филюшин, Пономарчук, Глебов, Алвес, Шуманский, Кармо, Тарасенко.

"Шинник": Митров, Котин (Игрок на просмотре, 19), Карпов, Косогоров, Валиахметов (Мартовой, 44), Ланин, Голубев, Антонов, Самойлов, Порохов, Миронов.

Предупреждения: Голубев, 35, Валиахметов, 42, Глебов, 65.

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