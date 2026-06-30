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Защитник "Зенита" продолжит карьеру в Бразилии

Защитник "Зенита" Роберт Ренан продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Сине-бело-голубые и "Васко да Гама" продлили договор аренды защитника еще на сезон.

Бразильский футболист выступает в составе клуба с конца августа 2025 года на правах аренды из "Зенита". В текущем сезоне защитник провел 28 матчей и забил 2 гола. Действующее соглашение футболиста с "Васко да Гама" рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

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