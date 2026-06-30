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Лепский высказался о возвращении Шварца в "Динамо"

Защитник "Крыльев Советов" Иван Лепский, ранее выступавший за "Динамо", прокомментировал возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"В какой-то степени даже был рад, что вернулся Шварц.
Все отмечали, какой при Шварце был подход к игрокам, какая атмосфера. Думаю, он сейчас может сплотить команду и привести ее к хорошему результату", - сказал Лепский "РБ Спорт".

Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в мае текущего года. Напомним, что немецкий специалист уже работал в клубе с 2020 по 2022 год - под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России, а также доходили до финала Кубка страны.

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