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Отец Оздоева отреагировал на информацию о переходе сына в "Краснодар"

Мустафа Оздоев, отец полузащитника Магомеда Оздоева, прокомментировал новость о возможном переходе сына в "Краснодар".
Фото: Imago
"Не знаю по поводу Магомеда и "Краснодара". Я уже лет 10 туда не лезу. Мы разговаривали где-то неделю тому назад. Магомед не сказал ни одного слова о "Краснодаре".

Были другие клубы из Азии, даже было предложение из Греции. Однако про "Краснодар" со мной разговора не было. Если ему подходит такой вариант, никаких разговоров — пожалуйста", - сказал Оздоев.

Этим летом Магомед Оздоев покинул ПАОК и стал свободным агентом. За греческий клуб российский полузащитник выступал с августа 2023 года. Всего за команду 33-летний футболист провел 141 матч во всех турнирах, включая еврокубки, в которых забил 18 мячей и отдал 9 голевых передач на партнеров.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Оздоев может присоединиться к "Краснодару".

Источник: "Чемпионат"

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