"Рубин": Нигматуллин, Игнатьев, Вуячич, Лобов, Йочич, Ходжа, Рожков, Шабанхаджай, Грипши, Безруков, Даку.
"Оренбург": Рудаков, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Поройков, Мирошниченко, Назаренко, Болотов, Червяков, Пуэбла, Савельев.
Сегодня, 3 июля, состоится товарищеский матч между "Рубином" и "Оренбургом". Встреча пройдет на тренировочной базе казанского клуба. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
По итогам прошедшего сезона "Рубин" занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Оренбург" расположился на двенадцатой строчке.
"Рубин" и "Оренбург" объявили стартовые составы на товарищеский матч
Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Оренбурга" на товарищеский матч.
Фото: ФК "Рубин"