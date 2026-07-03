Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
2 - 1 2 1
ХорватияЗавершен
Швейцария
2 - 0 2 0
АлжирЗавершен
Австралия
21:00
ЕгипетНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
8 - 0 8 0
Знамя ТрудаЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
Спартак Кострома2 тайм
Рубин
1 - 1 1 1
Оренбург2 тайм
Краснодар
0 - 0 0 0
Виста1 тайм
Ростов
18:30
Динамо СтавропольНе начат

"Рубин" и "Оренбург" объявили стартовые составы на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Оренбурга" на товарищеский матч.
Фото: ФК "Рубин"
"Рубин": Нигматуллин, Игнатьев, Вуячич, Лобов, Йочич, Ходжа, Рожков, Шабанхаджай, Грипши, Безруков, Даку.

"Оренбург": Рудаков, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Поройков, Мирошниченко, Назаренко, Болотов, Червяков, Пуэбла, Савельев.

Сегодня, 3 июля, состоится товарищеский матч между "Рубином" и "Оренбургом". Встреча пройдет на тренировочной базе казанского клуба. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

По итогам прошедшего сезона "Рубин" занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Оренбург" расположился на двенадцатой строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится