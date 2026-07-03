Сегодня, 3 июля, "Краснодар" сыграет с "Вистой" на стадионе своей академии. Эдуард Сперцян не вошел в заявку команды на эту игру.
Футболист является воспитанником "Краснодара". Всего в РПЛ атакующий полузащитник провел 145 матчей, забил 53 гола и отдал 47 результативных передач.
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист переходит в саудовский "Аль-Ахли" за 25 миллионов евро.
Сперцян не вошел в заявку "Краснодара" на контрольный матч
Футболист не примет участие в товарищеском матче
Фото: ФК "Краснодар"