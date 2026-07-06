"Норвежцам просто повезло, что они забили". Тарханов - о матче с Бразилией

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У бразильцев было достаточно моментов, чтобы проходить Норвегию. Норвежцам просто повезло, что они забили", - сказал Тарханов "Матч ТВ"

Российский специалист заявил, что сборная Бразилии не смогла пройти в следующую стадию мундиаля из-за нереализованных моментов."Они могли забивать пенальти, Эндрик должен был забивать выход один на один, комбинации были, сами не реализовали то, что есть, и пропустили два мяча.Вчера, 5 июля, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Бразилии и Норвегии. Южноамериканская национальная команда потерпела поражение со счетом 1:2. Победу скандинавам обеспечил нападающий Эрлинг Холланд, оформивший дубль.